Eccellenza. Chiesanuova, l’Osimana nel mirino: "Vogliamo continuare a sognare»

Se il Polisportivo è campo principale, a pochi km di distanza il Chiesanuova sogna di approfittare del big match e incunearsi come il migliore e più letale terzo incomodo. Chiesanuova-Osimana si gioca alle 16 a Villa San Filippo come disposto dalla Questura per motivi di ordine pubblico, pertanto la squadra di Mobili terza in classifica a -2 dalla Civitanovese e -3 dal Montefano ritroverà il Comunale sangiustese tre mesi dopo. Ci ha disputato 7 partite delle 13 gare casalinghe (ce ne sono state pure a San Severino, Filottrano e Recanati…), un campo altrui che però è diventato familiare col tempo. Vi andrà in scena una sfida elettrizzante, tra formazioni che hanno solo la vittoria per nutrire i rispettivi sogni (l’Osimana è settima con 8 punti in meno del Chiesanuova ma è distanziata di 4 dai playoff) e sicuramente in forma: 4 vittorie di fila per i biancorossi miglior attacco del torneo; 4 risultati utili e 2 vittorie senza subire reti invece per i giallorossi. Gli ospiti di Aliberti dovranno fare a meno degli squalificati Bugaro e dell’ex Tittarelli, affidandosi al capocannoniere Alessandroni. Mobili avrà tutti gli effettivi, Iommi è recuperato e Defendi scalpita. Per il tecnico una gara speciale avendo allenato a Osimo dal 2018 al 2023. "Ho ricordi bellissimi – ci dice – ma è una vigilia come le altre. Anzi spero che la gara finirà come le altre, le ultime, perché vogliamo continuare a sognare". All’andata ko 2-0 soffrendo il gioco aereo ma domani non ci sarà Tittarelli. "Sarà una partita aperta, avvincente perché entrambe devono vincere. Le assenze? Hanno una panchina lunga, ambivano a stare in alto e poi c’è Alessandroni. Vincerà chi correrà di più e terrà il ritmo più alto nonostante i primi caldi". Squadra vincente non si cambia? "Non lo so, ho in mente qualcosa. E con la rosa al completo ho la fortuna di avere cambi importanti".

Andrea Scoppa