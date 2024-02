Eccellenza. Chiesanuova senza punte titolari con l’Urbania

Sliding doors Chiesanuova. Porte scorrevoli in questo periodo in casa biancorossa, nel senso che l’allenatore Mobili non sta più riuscendo a schierare l’undici titolare o la stessa formazione con continuità. Alle 15 a Villa San Filippo (forse potrebbe essere l’ultima partita lontano dal "Sandro Ultimi") contro l’Urbania verranno sì ritrovati dopo la squalifica Crescenzi e Pasqui, ma potrebbe mancare l’attacco titolare più un perno della difesa. Sbarbati e Defendi sono infatti alle prese con febbre e fastidi muscolari, il rischio insomma è che l’unica punta di ruolo possa essere il baby Trabelsi, classe 2003. Per la squadra che vanta l’attacco più prolifico, ma di fatto per qualsiasi squadra, sarebbero assenze di rilievo. Ancora, solo il provino pre-partita dirà se Monteneri, infortunatosi domenica a Tolentino, sarà della contesa.

Con questi dubbi il Chiesanuova quarto a quota 31 ospita i pesaresi che sono settimi tre lunghezze dietro e sognano l’aggancio, anche per vendicare il tremendo 0-4 dell’andata. La formazione allenata da Omiccioli finora ha faticato in trasferta (solo due vittorie) ma è reduce dall’exploit nel derby con l’Urbino, un 5-2 con doppietta dell’ex Marengo che darà grande e insidiosa carica. Curiosità finale, in campo le due squadre meno avvezze al pareggio, la x è uscita solamente in quattro circostanze a testa.

Andrea Scoppa