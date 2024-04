Eccellenza. Chiesanuova torna ad allenarsi. Si prepara la gara a Campiglione

Si torna a fare sul serio. L’arrivederci alla Pasqua segna la fine della lunga sosta di campionato per il Chiesanuova che da oggi riprende gli allenamenti in vista della trasferta di domenica a Campiglione dove l’attende un agguerrito Monturano. Nel prossimo turno, quartultimo di Eccellenza, scopriremo se e quanto le tre settimane di stop abbiano nociuto o meno ad uno dei team più brillanti precedentemente, capace di impressionare gli addetti ai lavori con approcci grintosissimi e grande aggressività (con la novità tattica del pressing alto) nei primi tempi.

Mobili durante questa interruzione non ha avuto il giovane terzino Corvaro, classe 2005 che ha giocato con la rappresentativa delle Marche al Torneo delle Regioni (uscita ai rigori in semifinale contro il Piemonte) ma ha potuto ritrovare a disposizione quelle pedine che erano infortunate o acciaccate che Defendi, il portierino Fatone e Morettini. I biancorossi hanno anche effettuato una amichevole al "Sandro Ultimi" contro il Corridonia vincendo 5-0, un test che ha confermato il momento di grazia del felino 2003 Trabelsi che ha aperto le marcature. Poi, per la cronaca, a segno Mongiello, Canavessio, Pasqui e il giovane Priori della Juniores. Per l’occasione Mobili ha dato spazio ad altri baby dell’organico di Lupetti come Fraticelli, Lorenzo Pasqui e Calcaterra.

Andrea Scoppa