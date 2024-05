Eccellenza. Chiesanuova, vicina la conferma di Mobili

Il presidente Luciano Bonvecchi si è preso qualche giorno per staccare con il calcio e riposarsi mentalmente prima di programmare la nuova stagione. Insomma a Chiesanuova è ancora il momento di celebrare quanto fatto in questi mesi stupendi e nonostante le voci che stanno circolando, che raccontano del corteggiamento nei confronti di Roberto Mobili da parte di importanti società, il tecnico dovrebbe restare alla guida dei biancorossi. Non c’è niente di ufficiale, ma questa è la volontà sia del presidente Bonvecchi che ha apprezzato gli ottimi risultati e la mentalità/professionalità del tecnico, sia dello stesso Mobili. L’allenatore si è trovato benissimo con l’ambiente di Chiesanuova, ha lavorato senza troppe pressioni ed è attratto dalla possibilità di ripartire con basi già note e valide, nonché potendo giocare sempre davvero in casa al "Sandro Ultimi". Magari presidente e allenatore ne riparleranno venerdì perché, a proposito di stagione da celebrare, alle 20.30 squadra (mancherà Canavessio tornato in Argentina salutando il gruppo e auspicando il ritorno in estate), staff tecnico, dirigenti, tifosi e cittadini si ritroveranno all’oratorio della frazione per una festosa cena sotto le stelle. Il menù prevede penne all’arrabbiata e grigliata, le prenotazioni si riceveranno entro giovedì telefonando al 335 7051331 oppure al 338 6398427.

Andrea Scoppa