Eccellenza. Cingolani: "La Sangiustese ha tutto per centrare la salvezza»

C’è un solo risultato per la Sangiustese che il 12 maggio dovrà vincere a Montegiorgio per assicurarsi la permanenza in Eccellenza. La squadra allenata da Luigi Giandomenico deve vincere la partita. La parità nei novanta minuti regolamentari, più i due tempi supplementari, premierebbe infatti i padroni di casa perché in classifica hanno preceduto i rossoblù. "Le ultime due gare – ricorda Diego Cingolani, portiere della Sangiustese – sono state molto combattute. In casa abbiamo affrontato il K Sport Montecchio e poi abbiamo chiuso nel derby esterno con il Montegranaro, abbiamo giocato contro due formazioni rimaste fuori dai playoff per un soffio ma hanno disputato un bel campionato. Noi ce la siamo giocata con entrambi alla pari, anzi per lunghi tratti li abbiamo messi anche in difficoltà. Poi gli episodi ci hanno girato purtroppo contro e siamo rimasti a mani vuote. In entrambi i casi comunque la squadra ha fatto di tutto per arrivare ai tre punti, anche se non è bastato".

Per il giovane il campionato ha rispettato le previsioni della vigilia. "È stato di altissimo livello, lo testimonia l’incertezza per la vittoria finale il cui verdetto è arrivato all’ultima giornata, lo stesso discorso può essere fatto per la salvezza tanto che è necessario uno spareggio". Ma adesso la Sangiustese sta pensando solamente alla gara del 12 maggio a Montegiorgio. "Sarà – anticipa – una partita tosta contro un avversario che può contare su elementi importanti. Occorrerà una prestazione accorta, dovremo restare concentrati fino al fischio finale. Abbiamo le qualità per farlo, abbiamo voglia di riscattarci e dimostrare che non meritiamo questa situazione. Dovremo mettere in campo tutto ciò che abbiamo, poi sarà il campo a emettere il suo verdetto".