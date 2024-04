Eccellenza. Civitanovese-Jesina, si va verso il sold out

Sempre più concreta l’ipotesi di un divieto di trasferta per la tifoseria ospite in vista di Civitanovese-Jesina, match in programma domenica, alle 16.30, al Polisportivo. Dal tavolo tecnico convocato in Questura è emersa la volontà di escludere i supporters leoncelli, dopo gli incidenti tra tifoserie che si sono verificati all’esterno dello stadio Carotti di Jesi, nel match d’andata. L’ultima parola spetta all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che deciderà a stretto giro. Oggi pomeriggio, invece, inizierà la prevendita per i supporters locali, che sarà attiva nella sede societaria, al bar Bocciofila ‘La pineta’ e in altri punti che verranno comunicati dal club. Si prevede il tutto esaurito. In caso di vittoria, i rossoblù, che guidano la classifica a quota 56 punti inseguiti dal Montefano a 54, sarebbero matematicamente promossi in serie D, categoria da cui mancano dalla stagione 2016-17. Sale dunque l’attesa in casa Civitanovese.

Ieri, il primo giorno di allenamenti dopo la gara vinta (0-3, ndr) contro il Monturano: in campo con i compagni anche il difensore Andrea De Vito, ripresosi da un infortunio che lo aveva costretto ai box nell’ultimo turno, mentre il capitano Michele Paolucci, out dallo scorso 14 gennaio, ha ripreso ad allenarsi svolgendo delle sedute differenziate. Contro i biancorossi, il tecnico Sante Alfonsi non dovrà fare i conti con i vari squalificati, dato che nell’ultimo match giocato nessun giocatore rivierasco ha rimediato l’ammonizione. "Sarà una gara sicuramente difficile – le parole di Daniele Maria Angelini, presidente onorario della Civitanovese - anche per gli avvenimenti dell’andata, quando ci hanno espulso tre giocatori, di cui due inspiegabilmente. Tuttavia, la squadra deve affrontare quest’ultimo impegno come ha fatto nelle scorse tre partite, cioè con grande determinazione. Ricordo che finora non abbiamo vinto niente".

La Jesina può ancora sperare di evitare i playout, ma deve necessariamente spuntarla in casa della capolista e augurarsi che nessuna squadra tra Monturano e Atletico Azzurra Colli faccia lo stesso. "Ci sarà da prestare attenzione - conclude Angelini -, anche perché sappiamo che tra le loro fila tornerà a disposizione l’attaccante Trudo, una bella spina nel fianco. Non dobbiamo sottovalutare nulla, tuttavia vedo i ragazzi fortemente motivati".

Francesco Rossetti