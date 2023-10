Eccellenza. "Civitanovese, la classifica è chiara. Si sta facendo qualcosa di grande»

"Se siamo a questo punto dopo sette giornate vuol dire che stiamo facendo qualcosa di grande. Con il Montegranaro sarà l’occasione di allungare la striscia positiva". Il capitano rossoblù Michele Paolucci riflette a seguito del pareggio interno contro il Montegiorgio (1-1, ndr) e in vista della gara di domani, quando alle 14.30, allo stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio, la Civitanovese affronterà i gialloblù del Montegranaro. "Devo fare i complimenti ai compagni – dice –, il Montegiorgio è una squadra organizzata, ma da parte nostra è stata fornita un’ottima prestazione. Contro il Montegranaro dovremo giocare con grande serenità e determinazione".

Ieri hanno preso parte all’allenamento anche Stefano Spagna e Pablo Becker, oggi si vedrà se potranno essere a disposizione già per il match di domani. "Tra le fila gialloblù – spiega poi Paolucci –, c’è qualche nostro ex compagno, a cui sono molto legato, come Taborda, Ruggeri e Foresi. Sarà un piacere ritrovarli da avversario, rappresentano un punto di forza di una squadra nuova e con valori importanti". La Civitanovese recupererà il vicecapitano Ivan Visciano, che nell’ultima giornata era rimasto fuori per squalifica. Ieri, il giocatore ha affidato il suo pensiero ai canali social della società: "Forse c’è mancato qualcosa negli ultimi metri – afferma analizzando il confronto con il Montegiorgio –, potevamo fare qualche passaggio più decisivo e calciare maggiormente dal limite. Ma adesso siamo pronti ad affrontare il Montegranaro". "Niente frenesia – ragiona il tecnico Sante Alfonsi – e guai ad entrare in campo pensando di doverle vincere tutte per forza, dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, per i quali possiamo sempre migliorare".

Francesco Rossetti