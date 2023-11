Eccellenza, clamoroso in coppa. L’Ovest cambia allenatore e batte la corazzata Scandicci

SCANDICCI

1

FIRENZE OVEST

2

SCANDICCI: Lampignano, Frascadore, Dodaro, Ferrmaca (52’ Sinisgallo), Lastrucci, Liberati, Poli Ammannati (81’ Alfani), Del Pela Grillo, Cenni (52’ Corsi). All. Ventrice.

FIRENZE OVEST: Daddi, Marghi, Nieri (61’ Lazzeri), Bartolozzi, Ciofi, Vanni, Giannini (78’ Di Matteo), Piazza, Kane (68’ Bourezza), Tassi (86’ Rossi), Iaquinandi. All. Gardellin.

Arbitro: Poggianti di Livorno

Reti: 10’ Marghi, 53’ Sinisgallo, 71’ Iaquinandi.

Note: ammoniti Piazza, Marghi. Angoli: 11-1.

Recupero: 2+4.

SCANDICCI- Un Ovest cinico e fortunato rialza la testa nel derby di Coppa, avanzando in semifinale. In panchina per gli ospiti il tecnico della Juniores Gardellin che, nella tarda serata di martedì, è subentrato al dimissionario Bartalucci. Lo Scandicci paga pesantemente un errore individuale che nel secondo tempo rompe l’equilibrio. Come quello che ha perso Frascadore al 71’ minuto nel tentativo di alleggerire all’indietro, servendo inavvertitamente Iaquinandi che involandosi verso la porta avversaria, si è regalato il più classico dei goal dell’ex. L’Ovest era passato in vantaggio sugli sviluppi dell’unico corner battuto nei 90’ con Marghi che in una selva di gambe aveva trovato lo spiraglio giusto. Lo Scandicci colpiva una traversa con Cenni al 28’ e si vedeva annullare al 43’ un goal di Grillo, per un contestato fuorigioco. Nella ripresa, Sinisgallo, in campo da un minuto, con un gran fendente dal limite pareggiava. Lo Scandicci esercitava molta pressione, sfiorando il goal con uno splendido slalom di Dodaro al 57’ che calciava a lato di un soffio. Poi il goal dell’ex e l’inutile, coraggioso e sterile assalto finale dello Scandicci.

Alberto Fiorini