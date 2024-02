Eccellenza, col Granamica di Marchini gli ultimi 20 minuti sono una corrida, con tre espulsi. Cuore Sant’Agostino, strappa il pari finendo con otto uomini in campo

sant’agostino

1

granamica

1

: Costantino, Ceneri, Zanon, Iazzetta (77’ Guerzoni), Fiorini, Gasparetto, Roda, Lenzi, Gherlinzoni, Boreggio, Matta (80’ Figliomeni-89’ Cantelli).

All. Biagini.

GRANAMICA: Farinella, Catozzo, Tomatis, Capitanio, Armaroli, Garetti, Ganzaroli, Fabbri (48’ Chinappi), Mezzadri (58’ Badiali), Finessi, Frignani. All.: Marchini

Arbitro: Lelli di Cesena

Marcatori: 48’ Matta, 68’ Ganzaroli.

Note: espulso Gherlinzoni, Boreggio e Fiorini, ammoniti Fabbri, Matta, Iazzetta, Costantino, Armaroli.

Il Sant’Agostino pareggia con il Granamica finendo in otto. Nel turno casalingo del campionato di eccellenza la formazione di mister Biagini ottiene un punto contro la seconda in classifica al termine di una gara nervosa, con tre espulsioni per i ramarri. Il primo tiro verso la porta è del Granamica al 4’ con Finessi, che termina a lato. Al 6’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo del Sant’Agostino tiro di Matta, alto di poco. Al 25’ bolognesi pericolosi da calcio d’angolo di Finessi, batti e ribatti in area, conclusione finale di Fabbri che sfiora il palo. Ancora il Granamica in attacco, al 31’ combinazione veloce Mezzadri-Fabbri per Finessi in area, rasoterra a lato. Nella ripresa passa subito in vantaggio il Sant’Agostino. Al 48’ azione insistita di Matta in area, controllo e rasoterra vincente che supera Farinella. Al 65’ doppia occasione per gli ospiti, prima su azione di Finessi, tiro respinto sul fondo da Costantino, calcio d’angolo e conclusione di Ganzaroli fuori di poco. Il Granamica trova il pareggio al 68’: azione sulla fascia di Tomatis, cross in area per l’accorrente Ganzaroli che di testa supera Costantino. Da qui in avanti saltano i nervi ed iniziano 20 minuti di sofferenza per i padroni di casa.

Al 69’ espulso Gherlinzoni per fallo pericoloso e Sant’Agostino in dieci uomini. Si accende la partita e i padroni di casa perdono anche Boreggio per doppia ammonizione, ma cercano in tutti i modi, riuscendoci, di portare a casa il risultato. Nel finale rosso anche a Fiorini, forcing del Granamica, ma i ramarri resistono.

Mario Tosatti