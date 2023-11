Eccellenza. Colpaccio Signa e Rondinella. Lo Scandicci beffato a Siena Due vittorie in trasferta per Signa e Rondinella, Siena al comando del girone B. La Lastrigiana torna a vincere, Colligiana vince il derby senese. Pareggi per Fortis Juventus-Pontassieve e Firenze Ovest-Terranuova Traiana.