Eccellenza: con il Camaiore a meno quattro dalla vetta. La capolista Tuttocuoio esonera l’allenatore

Terremoto in atto in vetta al campionato di Eccellenza dove c’è un lanciatissimo Camaiore che ora, a -4, ci crede sempre di più nel possibile sorpasso sul Tuttocuoio capolista... anche perché dalle parti di Ponte a Egola tira un’aria strana: a sorpresa la sempre vulcanica presidentessa Paola Coia ha clamorosamente esonerato l’allenatore Nicola Sena, da primo in classifica. Il livornese Sena (ex guida per anni dell’Armando Picchi) per altro era già stato esonerato in questa stagione anche dal Real Forte dei Marmi Querceta in Serie D. Per lui così ora fanno due esoneri in nemmeno un anno intero. Sena, che al Tuttocuoio ci era subentrato a metà novembre (al posto di ’Ciccio’ Tavano... che poi si è rimesso gli scarpini ai piedi e ora è tornato a segnare, nella Gallianese in Seconda categoria, girone I) proprio subito dopo aver lasciato la panchina del Real FQ (con lo sbarco di Francesco Buglio al suo posto al timone dei bianconerazzurri versiliesi) paga la sconfitta di domenica nel derby del comprensorio del Cuoio contro i cugini di Santa Croce sull’Arno della Cuoiopelli (a decidere quello 0-1 al “Leporaia“ è stato il centrocampista versiliese Matteo Viola, ex capitano del Camaiore) e più in generale paga un evidente calo di prestazioni e risultati nel recente periodo (2 sole vittorie nelle ultime 7 gare, dopo che nelle precedenti 9 aveva inanellato ben 7 successi). E domenica prossima nella quintultima giornata, quella prima della sosta pasquale per il Torneo delle Regioni (col campionato che riprenderà poi dal 7 aprile), il Tuttocuoio con un nuovo allenatore in panchina (si parla di corsa a due fra Targetti e Firicano) andrà sul campo della Massese. Nel frattempo il Camaiore, reduce da 5 vittorie di fila, cercherà di sbancare pure San Romano in Garfagnana contro il River Pieve dell’ex Mattia Morelli. Il team bluamaranto viene da 37 punti fatti nelle 17 partite della gestione Pietro Cristiani, di cui ben 19 racimolati solo nelle ultime 7 gare (in cui ha recuperato 10 punti al Tuttocuoio). I numeri con Cristiani parlano pure di 11 gare su 17 a porta inviolata.