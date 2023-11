Eccellenza. Coppa amara per il Montecatini. Il Perignano avanza con un poker

FRATRES PERIGNANO

4

VALD. MONTECATINI

1

FRATRES PERIGNANO Gliatta, Petri, Pennini, Mancini, Bernardini, Gemignani, Baggiani, FGicarra, Taraj, Rosi, Maffi. A disp. Colucci, Gamberucci, Porcellini, Bonni, Freschi, Vitillo, Zefi, Martinelli, Sciapi. All. Cristiani.

VALDINIEVOLE MONTECATINI Cortopassi, Marseglia, Lici, Salliu, Coselli, Anut, Bibaj Gerti, Alessiani, Dingozi, Calabretta, Giulianelli. A disp. Citti, Fedi, Torracchi, Fanti, Veraldi, Lucchesi, Bibaj Gersi, Rinaldi, Ba. All. Tocchini.

ARBITRO Foresi di Livorno.

MARCATORI Rosi al 30’ e 32’, Raffi al 33’ pt; Bibaj su rig. al 13’, Sciapi al 45’ st.

ll Valdinievole Montecatini dice addio alla semifinale di coppa Italia dopo novanta minuti di dominio Fratres Perignano. Il quattro a uno finale parla da solo e sicuramente i tre gol subiti in tre minuti hanno piegato gambe e idee al gruppo di mister Tocchini. Tra i biancocelesti sono scesi in campo quelli che erano meno affaticati dalle ultime gare di campionato. La formazione ha tenuto il campo per la prima mezz’ora, poi al 30’ il gol di Rosi ha aperto la strada alla vittoria dei pisani. Per il Montecatini non c’è stato nemmeno il tempo di realizzare quello che era successo, di riorganizzare le idee: pronti via ed è arrivato il raddoppio dello stesso Rosi, poi ancora un minuto e la partita si è praticamente chiusa col tris di Raffi. Tre colpi da ko.

Nella seconda parte il tecnico biancoceleste ha fatto alcuni cambi che hanno portato a mutazioni in attacco raccogliendo un calcio di rigore che Gerti Bibaj ha realizzato; poi, vuoi anche per la stanchezza, sono stati i padroni di casa a chiudere nella metà campo gli avversari e al 90’ il solito Sciapi ha chiuso i conti firmando il poker. Il direttore sportivo Simone Mariotti è amareggiato per il risultato, ma non punta il dito contro nessuno: "Perdere dispiace sempre – le sue parole – ora però pensiamo al campionato. concentrandosi già alla trasferta di domenica prossima sul campo dello Zenith Prato".

Stefano Incerpi