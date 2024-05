Eccellenza, da assegnare ancora molte panchine. Lilli vicino all’Urbania

In Eccellenza alcune panchine cambieranno proprietari. Si cambia al K Sport Montecchio Gallo che non avrà più Simone Lilli che sembra destinato a guidare l’Urbania dove non ci sarà più Omiccioli. Sono buone le possibilità che Chiesanuova e Mobili proseguano la felice esperienza di quest’anno, Giandomenico potrebbe restare alla Sangiustese, a Montefano si esaminerà la situazione la prossima settimana, a Macerata tutto tace dalla società, a Matelica si sta lavorando per individuare il nuovo allenatore.