Eccellenza, dalla semifinale ecco l’avversaria dei biancorossi. Terranuova c’è il Signa. Becattini studia le mosse

Sarà Terranuova-Signa la finalissima playoff del girone B di Eccellenza. I biancorossi di Becattini, in ferie grazie alla "forbice" dal quinto posto, per il distacco maturato nella regular season, affronteranno domenica prossima in campo neutro il Signa. Merito del successo dei gialloblù che sono andati a vincere in casa dello Scandicci, mentre Sacconi e compagni erano spettatori interessati del confronto. Accade tutto nella ripresa. Il Signa al 55’ passa con Tesi, ma al 66’ ecco il pareggio di Del Pela. La partita viaggia sul punteggio di 1-1 verso il 90’, con lo Scandicci che sarebbe qualificato in virtù della miglior piazzamento in campionato, quando Cellai segna il 2-1.

Domenica prossima la finale in campo neutro. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità ma si sta già ipotizzando (senza conferma) il Goffredo Del Buffa di Figline come terreno di gioco di questa sfida. Per il Terranuova l’obiettivo, così come per il Signa, di ottenere una vittoria per passare il turno e per poter continuare a cullare l’ambizione di tornare in serie D andando a prendersi la pole position nella graduatoria di merito.