Eccellenza. Dell’Agnello lascia il Fucecchio. Montespertoli saluta il ds Corradi

Nello scorso fine settimana si è chiusa ufficialmente per le società del nostro circondario la stagione di Eccellenza, visto che l’appendice di play-off e play-out non riguarda nessuna delle tre, e ci sono già le prime novità in vista della prossima stagione. Vanno registrati due addii in casa Fucecchio e Montespertoli. Partiamo dal club bianconero del presidente Luca Lazzeri, pronti alla sua ottava stagione consecutiva nella categoria ‘regina’, che dopo 4 anni saluta mister Lorenzo Dell’Agnello. Dopo due campionati con la Juniores regionale Èlite ed altrettanti sulla panchina della Prima Squadra, sempre condotta ad una brillante salvezza, le due parti hanno deciso di interrompere in maniera consensuale il rapporto di collaborazione, con Dell’Agnello che sembrerebbe diretto verso l’ambizioso Fratres Perignano di un altro fucecchiese doc come bomber Lorenzo Sciapi.

"Abbiamo avuto la fortuna ed il privilegio di avere con noi un bravissimo allenatore, un vero uomo ed un grande amico – si legge nel comunicato della società –. Buona fortuna mister, non abbiamo dubbi che ti toglierai ancora tantissime soddisfazioni su altre panchine perché te le meriti tutte". A Montespertoli, invece, è il direttore sportivo Enrico Corradi a lasciare dopo due stagioni. Un anno fa ha sfiorato la vittoria del campionato Juniores Regionali e quest’anno ha costruito, insieme a mister Sarti, una prima squadra in grado di lottare fin quasi da ultimo per un posto nei play-off. "Sono state davvero due belle stagioni, ringrazio il presidente Marchetti che mi ha offerto questa opportunità, il consiglio e tutto "l’ecosistema gialloverde", uno straordinario gruppo di persone che supportano la società e senza le quali sarebbe impossibile portare avanti le attività". Ha scritto l’ormai ex diesse gialloverde in un lungo post di addio sui social.