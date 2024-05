ECCELLENZA. Dirigenti e mister, senesi in azione

Stanno gettando le basi per la nuova stagione, le squadre senesi che saranno impegnate nel campionato di Eccellenza. Se il Valentino Mazzola ha individuato Marco Manganiello e Marco Ghizzani come nuovi, rispettivamente, diesse e allenatore, l’Asta Taverne ha da poco salutato il direttore sportivo Piero Baldoni: il club sta lavorando per individuare chi sarà il suo sostituto, con mister Stefano Bartoli che potrebbe rimanere alla guida della prima squadra. Aria di cambiamento anche alla Colligiana: si sono separate le strade con il tecnico Giacomo Chini. A sostituirlo dovrebbe essere Francesco Mocarelli, anche se non potrà essere ancora ufficializzato: il contratto con la Sangiovannese, dove allena nel settore giovanile, scadrà il 30 giugno. Sinalunghese: l’attesa è per capire se proseguirà l’avventura di Iuri Pezzatini. Intanto lo Scandicci ha confermato Davitti come dg e ds e Ventrice come guida tecnica.