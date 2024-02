Eccellenza. Domani in diretta su Tvrs la partita. Maceratese-K Sport

Domani la partita della Maceratese sarà trasmessa in diretta su Tvrs, canale 13. È la conseguenza dell’accordo tra il Comitato regionale e l’emittente televisiva che in ogni fine settimana è sui campi di Eccellenza e Promozione. Domani le telecamere saranno all’Helvia Recina dove alle 15 scenderà in campo la K Sport Montecchio Gallo. I biancorossi affidati a Pieralvise Ruani, dopo l’esonero di Dino Pagliari, dovranno vedersela con la seconda forza dell’Eccellenza. La telecronaca si avvarrà del contributo di un associato dell’Asso allenatori. Oggi, invece, si potrà vedere in diretta la gara Osimo stazione-Portuali Dorica, partita del campionato di Promozione, girone A.