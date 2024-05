Eccellenza: domani Scandicci e Signa si giocano la finale playoff. Terranuova Traiana scopre l’avversaria

TERRANUOVA

Sarà un fine settimana di attesa quello del Terranuova Traiana, che aspetta di conoscere il nome della squadra che incontrerà in finale playoff. Domani allo stadio Bartolozzi si gioca la semifinale Scandicci-Signa e la vincente si confronterà con il club di piazza Coralli il prossimo 12 maggio in campo neutro. Dall’esito di quel match si saprà quale compagine riuscirà ad accedere agli spareggi interregionali. Il week-end servirà dunque a ricaricare le batterie e a recuperare magari qualche giocatore fermo ai box in grado di aggiungere valore al gruppo, tra tutti Ortiz. "Aver raggiunto il secondo posto con 65 punti – aveva affermato l’allenatore Marco Becattini a margine dell’ultima gara di campionato – e aver portato a casa la coppa regionale sono traguardi che rimarranno per sempre nella memoria dei ragazzi. Se non fosse stato per il Siena, una formazione che non è certo assimilabile ai dilettanti, avremmo guadagnato la promozione diretta". In ogni caso, il tecnico dei valdarnesi proverà a giocare tutte le carte a disposizione fino all’ultimo.

Come nel 2022, quindi, i biancorossi proveranno ad accedere alla serie D attraverso gli spareggi. Sacconi e soci si presenteranno alla finale da meglio piazzati avendo a disposizione due risultati su tre. Sia Signa che Scandicci sono squadre che segnano, ma dovranno misurarsi con la migliore difesa dell’intera categoria regionale con solo 13 gol subiti in tutta la stagione.

Francesco Tozzi