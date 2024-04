ECCELLENZA: domenica di incroci importanti per alta e bassa classifica. Il Granamica per il secondo posto. Zola, uno scontro vitale Nell'ultima giornata di Eccellenza, il Sasso Marconi festeggia il titolo, mentre il Granamica e il Medicina Fossatone puntano ai playoff. Nel girone A, Zola e Faro Gaggio lottano per la salvezza.