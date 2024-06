Eccellenza: domenica la finale playoff contro il Giulianova. "Terranuova, ci siamo». Becattini punta alla D

TERRANUOVA

Domenica sera la grande festa per Sacconi e soci tra il viaggio di ritorno in pullman e l’arrivo allo stadio Matteini, ma il Terranuova Traiana è già pancia a terra per preparare la partita di andata della finale nazionale playoff in programma il 9 giugno contro il Giulianova. Oggi alle 14 il sorteggio decreterà quale delle due compagini giocherà la prima gara in casa. Gli abruzzesi, dopo aver vinto 1-0 in casa, si sono imposti a Sassuolo ai calci di rigore dopo lo 0-1 del Terre di Castelli, che è stato così eliminato dalla competizione. I biancorossi sono usciti indenni dalle forche caudine del W3 Stadium di Maccarese. Una partita intensa, in cui i valdarnesi sono riusciti a difendersi con le unghie e con i denti ottenendo il risultato ad occhiali necessario per la qualificazione al turno successivo. "Questi 180 minuti sono stati un’impresa – ha spiegato Marco Becattini a margine della competizione – Se pensiamo che la Maccarese ha segnato in campionato 87 gol, contro di noi hanno avuto dalla loro soltanto un’autorete. Inoltre siamo riusciti a non perdere la testa, nonostante la trasferta fosse difficilissima, visto anche il clima che si era creato all’andata. Nello spogliatoio c’era poi la consapevolezza che, grazie alla vittoria dell’andata, saremo andati a Roma per giocarcela a viso aperto e per questo sono orgoglioso dei ragazzi". Rispetto al match della domenica precedente Becattini osserva che nel secondo tempo è mancata un po’ di lucidità. "Abbiamo sbagliato qualche ripartenza – ha aggiunto l’allenatore del Terranuova Traiana – e in più ho dovuto effettuare qualche cambio, forse perché il sintetico non ha giocato a nostro favore. Nonostante avessimo deciso di tenere il baricentro più basso, la sensazione di prendere gol non l’abbiamo mai avuta, se non su una palla ferma e una palla sporca. Quindi sono contentissimo di questa squadra che ha dimostrato di avere il pieno possesso del gioco all’andata e di poter fare una partita di sofferenza".

Francesco Tozzi