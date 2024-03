Eccellenza, domenica si gioca allo Zanchi con almeno 150 tifosi bianconeri. Il Siena sogna la promozione in D ad Anghiari. Baldolini e i suoi ragazzi vogliono rovinare la festa

Per la Baldaccio Bruni è la settimana dell’appuntamento con la storia. Al Saverio Zanchi domenica è atteso il Siena, capolista in Eccellenza che potrebbe raggiungere la matematica certezza della promozione in serie D. I bianconeri, dopo l’estromissione dalla Lega Pro e la ripartenza dal massimo torneo dei dilettanti a livello regionale, viaggiano con 13 punti di vantaggio su Scandicci e Terranuova Traiana, le due seconde, quando mancano cinque giornate alla fine. Tradotto, una vittoria darebbe il via alla festa del Siena in anticipo, soprattutto alla vigilia delle due settimana di stop del campionato.

Ovviamente la partita oltre all’interesse legato al risultato sul rettangolo verde si porta dietro tutte le dinamiche legate all’ordine pubblico. I Fedelissimi stanno organizzando un pullman, da Siena fanno sapere che partiranno almeno 150-200 tifosi per quella che è una delle trasferte più lunghe dell’intera stagione. La Baldaccio ovviamente si è interrogata sia per agevolare l’affluso del pubblico anche di fede senese, per capire soprattutto se potrà giocare allo Zanchi nel rispetto delle norme che regolano ordine pubblico e manifestazioni sportive. Ad oggi il parere è positivo sullo stadio di Anghiari visto che non sono arrivati divieti di sorta e che tra l’altro il Siena ha diramato una nota speigando le modalità di acquisto dei biglietti. Prezzo di 10 euro e tagliandi acquistabili direttamente il giorno della partita al botteghino dell’impianto sportivo. Ovviamente sarà irrobustito il servizio d’ordine di una partita storica per la squadra di Baldolini, ben lontana dalla zona rossa, e decisa più che mai a vendere cara la pelle per non essere certo la vittima sacrificiale dei bianconeri che solo fino alla scorsa stagione erano in Lega Pro e giusto nel 2012-2013 disputavano il loro ultimo campionato in serie A.