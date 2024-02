Eccellenza. Duello a distanza tra Tuttocuoio e Cuoiopelli. Perignano, serve il riscatto

La 22° giornata vive del duello a distanza tra i neroverdi del Tuttocuoio e i biancorossi della Cuoiopelli. La compagine di mister Sena, reduce dalla sconfitta contro lo Zenith Prato, cerca una vittoria per mantenere il primato in classifica. Sulla carta una partita cosiddetta facile ma la squadra ospite è alla ricerca di punti preziosi per non essere trascinata nella zona play out. Una gara insidiosa con il Tuttocuoio che non deve cedere punti per non farsi avvicinare dai cugini della Cuoio. I biancorossi saranno impegnati in un turno di campionato difficile contro un Camaiore che, dopo aver fermato sul pari il Tuttocuoio, domenica scorsa ha superato agevolmente il Montespertoli. Al momento è una delle squadre più in forma del campionato e cercherà di fare lo sgambetto alla Cuoiopelli a cui brucia ancora la sconfitta rimediata domenica scorsa contro i vicini di casa del Fucecchio. Altra partita interessante è quella che vedrà impegnata al Matteoli la squadra dei Fratres Perignano contro lo Sporting Cecina. Nell’ultimo incontro tra le due squadre, in coppa, i tirrenici fecero il colpaccio eliminando a sorpresa i Fratres. Oggi, in campionato, la situazione potrebbe essere diversa, con i Fratres che, con il nuovo allenatore Colombini, sono alla ricerca di una vittoria salutare che li rilanci nel gruppo delle migliori. La sconfitta di misura di domenica scorsa a Campi Bisenzio contro il Lanciotto necessita di essere cancellata per guardare più serenamente al proseguo del cammino in campionato. Chiudiamo la rassegna delle pisane con la Geotermica che va a giocarsela cul campo della Valdinievole Montecatini. Per la squadra di Matteo Niccolai un impegno importante, anche se, per la posizione che occupa in classifica, fino al termine del campionato tutte le partite sono una finale se vuole tenere accesa la speranza del mantenimento della categoria. Certo il secco ko rimediato dalla Geotermica domenica scorsa in casa con il River Pieve non gioca a suo favore. Inizio delle partite ore 14,30.

Pietro Mattonai