Eccellenza. È disponibile l’attaccante Verini:: "Civitanovese, conta su di me»

È arrivato il transfer dell’attaccante argentino Guido Verini, classe 2003, proveniente dalle giovanili del San Lorenzo. Il centravanti, che in questi giorni si è allenato con i compagni, sarà disponibile per domenica nella delicata trasferta di Urbania (ore 15). Verini era stato ingaggiato circa due settimane fa e ha specificato che si tratta di "una punta a cui piace giocare al centro oppure a sinistra, per poi accentrarsi. Mi trovo – ha aggiunto – in un ambiente bello ed è bella anche la città. I compagni mi hanno accolto molto bene, sono contento di far parte di un team parecchio unito e il primo posto in classifica rappresenta un orgoglio per me. Ora voglio dare il massimo". Si sente pronto per Urbania? "Certo, sono pronto fin dal mio primo giorno che sono qui". Un rinforzo atteso per l’attacco, dove rimangono a disposizione soltanto Ramiro Brunet e Stefano Spagna, con quest’ultimo che potrebbe essere squalificato a causa di alcune frasi pronunciate sui social (ma non in vista di domenica, ndr). Intanto, preoccupano le condizioni Andrea Bagnolo che con tutta probabilità salterà anche la prossima sfida. Il centrocampista, in questi giorni, non hai mai preso parte agli allenamenti e sta svolgendo le terapie per via di un infortunio rimediato durante il derby contro la Maceratese. Al momento, in infermeria, restano lo stesso Bagnolo, Michele Paolucci e Ivan Visciano, mentre a non poter scendere in campo contro la formazione di Mirco Omiccioli sarà anche il fantasista Pablo Becker, che sconta una squalifica. I rivieraschi recuperano invece il centrale difensivo Marco Passalacqua, il quale, lasciatosi alle spalle un guaio fisico e una squalifica, si sta allenando regolarmente agli ordini di Alfonsi. Francesco Rossetti