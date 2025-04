Eccellenza e Promozione: Chiaramonti e Maggi dominano tra gli attaccanti versiliesi

Con la chiusura dei campionati di Eccellenza e di Promozione è l’occasione di fare il punto sugli attaccanti delle squadre versiliesi risultati i più prolifici in termini realizzativi nella regular season 2024/2025... in attesa di vedere, dopo la lunga sosta di tre settimane per il Torneo delle Regioni e per le festività pasquali, cosa poi succederà nei playoff per chi ci si è qualificato.

In Eccellenza, torneo in cui dieci giocatori sono arrivati in doppia cifra, il re incontrastato è stato Niccolò Chiaramonti del Camaiore, che ha fatto un campionato a parte. Il 30enne corazziere di Pescia è stato l’unico calciatore di questa Eccellenza a superare anche quota venti gol, avendone messi a segno 21 (di cui 4 su rigore). ’Chiaragol’ ha ovviamente spostato gli equilibri ed è stato il terminale offensivo ideale per finalizzare il gioco assai pratico del Camaiore di Pietro Cristiani. Proprio l’allenatore di Staffoli martedì pomeriggio era al Marco Polo Sports Center di Viareggio per un incontro conoscitivo con l’amministratore delegato viareggino Andrea Strambi ed il resto della dirigenza bianconera. Chissà se alla fine dirà "sì" alle zebre... e se lì si porterà dietro lo stesso Chiaramonti, che intanto ha il telefono in ebollizione dopo la sua stagione da record di gol.

In Promozione, dove sono stati nove i giocatori in doppia cifra (fra cui il versiliese Luca ’Ciccio’ Maiorana del Monsummano con 10 reti), il miglior marcatore delle squadre della Versilia è stato il classe 2002 Alessandro Maggi del Forte dei Marmi: mancino, prototipo del numero 9 moderno, che al suo primo anno in categoria ha subito timbrato il cartellino ben 14 volte (senza tirare i rigori). Hanno segnato un buon bottino di reti anche le due punte del Pietrasanta: il viareggino Alessandro Remedi (12) ed Elia Bruzzi (11, di cui l’ultima con perla in rovesciata!). Nella semifinale derby playoff Pietrasanta-Forte del 27 aprile sarà grande “sfida nella sfida“ proprio fra Maggi e Bruzzi (ma non solo fra loro) mentre Remedi non ci sarà per il beach soccer.

Simone Ferro