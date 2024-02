Eccellenza e Promozione, il programma di oggi

Un classico del calcio aretino, ma con punti decisamente importanti in palio. Ecco Castiglionese-Baldaccio Bruni alle 14.30 a Castiglion Fiorentino. Un solo punto divide i padroni di casa allenati da Roberto Fani e i biancoverdi di Luca Baldolini con i biancoverdi che arrivano sicuramente meglio all’appuntamento del Faralli, con un punto in più dei viola padroni di casa ma anche con una serie di cinque risultati utili consecutivi. Di contro la Castiglionese è scivolata in classifica, reduce dal ko contro il Signa e senza vittorie da dieci turni. Oggi sarà un banco di prova importante per entrambe per provare a dare una ulteriore scossa alle rispettive classifiche. Il programma della giornata si completa con Fortis Juventus-Scandicci, Lastrigiana-Pontassieve, Siena-Rondinella Marzocco e Valentino Mazzola-Signa, mentre osserverà un turno di riposo l’Audax Rufina.

In Promozione (calcio di inizio alle ore 15) proseguirà il duello a distanza tra la Sansovino e la capolista Affrico, divise da due punti. La Sansovino di Testini cerca la sesta vittoria di fila contro il Montagnano di Laurenzi che nel derby sogna l’impresa e magari di poter salire ancora più lontano dalla zona playout, entrando in quella playoff. Un’impresa visto l’avvio di stagione, ma contro la Sansovino in questo momento è dura per chiunque tra entusiasmo e voglia di vincere ancora, con una squadra che sta girando a mille. L’Affrico intanto dovrà fare attenzione nel derby sul campo della Settignanese, partita scivolosa come non mai. Per l’Alberoro appuntamento casalingo contro il Casentino Academy in quello che è un esame di maturità ma anche una partita da non fallire perchè la zona rossa adesso è a soli tre punti. Il Lucignano di Gennaioli, ultimo a meno uno dal Montalcino, cerca punti a Fiesole mentre il Subbiano ospiterà il Torrenieri per consolidare la quinta posizione. Completano il quadro di questa giornate l’Antella che riceverà davanti al proprio pubblico il Grassina, e la Chiantigiana attesa alla prova interna contro il Pienza. Per il Montalcino altra sfida da brividi contro il Torrita.