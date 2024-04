Eccellenza e Promozione. Quote, cambia il regolamento. Obbligatoria solo una in campo

Cambia il regolamento per i giovani in quota. Nella prossima stagione ci sarà l’obbligatorietà di schierare in campo, dal primo all’ultimo minuto, una sola quota (calciatore nato dal 1 gennaio 2005), solo in questi campionati. Questo quanto stabilito nella riunione del Consiglio direttivo del Comitato Toscana. La decisione è maturata a seguito delle direttive nazionali e di un sondaggio consultivo regionale fra le società, al fine di valutare l’orientamento, a cui ha preso parte circa il 90% dei club iscritti ai due campionati di riferimento.

Da ricordare che in precedenza la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato che per i campionati 2024/2025 sarà una stagione di sperimentazione, per consentire a tutti i Comitati regionali una certa flessibilità per verificare le aspettative delle proprie società. Normative in considerazione della complessità che l’anno prossimo potrebbe riservare l’operatività della riforma dell’ordinamento sportivo datata 1 luglio 2023. Tenendo presente questa situazione ogni Comitato ha avuto la facoltà di decidere autonomamente e successivamente alle fasi finali nazionali non ci sarà nessuna obbligatorietà di giovani quota. Verranno comunque premiate le società che durante la stagione fanno giocare il maggior numero di giovani.

F. Que.