Eccellenza. È pronto lo stadio a Chiesanuova, dopo 434 giorni al Sandro Ultimi

L’ultima volta era stata l’11 dicembre 2022 e 434 giorni dopo il Chiesanuova domani tornerà a giocare partite ufficiali sul proprio campo. La vigilia della 22ª di Eccellenza contro l’Azzurra Colli è frizzante come poche altre, e sì che di momenti esaltanti la banda allenata dall’esperto Mobili in questo torneo ne ha fatti vivere tanti, addirittura issandosi al comando. Stavolta però la sensazione è diversa, sa di festa a prescindere dal risultato (che comunque pesa…), per qualcuno sa anche di liberazione. Finalmente ci si ritroverà al "Sandro Ultimi", sulla tribunetta più piccola rispetto a quella di Villa San Filippo ma sulla tribunetta di casa, che sa di casa. Gli stessi tifosi, i Crossroad, hanno annunciato una coreografia ad hoc. Questo 18 febbraio 2024 diventerà a tutti gli effetti una data storica e per l’inaugurazione (anche se sarà la Juniores oggi alle 16 contro la capolista Sangiustese VP la prima a giocarci) c’è anche una rivale sulla carta abbordabile in quanto ultima in classifica, l’occasione migliore per ri-cominciare nel modo giusto.

Solamente il match contro l’Osimana in programma il 14 aprile potrebbe essere fonte di un’altra peregrinazione, le altre quattro partite si giocheranno nel rinnovato impianto e considerando che finora il Chiesanuova ha fatto 18 dei 33 punti in "casa", c’è effettivamente la concreta possibilità che il fattore campo reale possa dare una bella spinta per la volata. I lavori hanno riguardato il fondo in erba sintetica; l’illuminazione a led; le recinzioni; gli spogliatoi; la creazione di un terzo spogliatoio; le panchine; un locale adibito a palestra.

Andrea Scoppa