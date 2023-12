Eccellenza. "E’ un campionato indecifrabile: undici squadre in cinque punti»

Due le squadre campioni di inverno: il Chiesanuova e la Civitanovese. Dietro a loro, ad una lunghezza, c’è l’Urbino del presidente Lucarini. Sull’andamento del campionato abbiamo raccolto il pensiero del Direttore Generale dei ducali Ivan Santi. "Un campionato indecifrabile quest’anno ancora più dello scorso dove l’Atletico Ascoli si impose a 54 punti. Undici squadre racchiuse in 5 punti testimoniano come regni l’equilibrio ed ogni domenica ci sono risultati sorprendenti ed inaspettati. E’ un campionato dove occorre avere continuità di rendimento puntando a raccogliere qualcosa in ogni campo. Noi dopo la partenza sprint con 18 punti nelle prime sette partite abbiamo un po’ rallentato la marcia collezionando dall’ottava in poi solo pareggi (ben 7). Ma siamo lì ad un punto dalla vetta anzi domenica ad Osimo al minuto 85 abbiamo avuto l’occasione di chiudere l’andata primi in solitaria avendo fallito il rigore dei tre punti. A questo punto tutto si è nuovamente riazzerato in termini di valori e quindi ritornano in atto molti pronostici estivi". "Maceratese, Osimana, KSport Montecchio Gallo e Urbania – continua Santi – hanno delle rose più complete e lunghe per affrontare il girone di ritorno da protagonisti. Anche Montegranaro e Montefano si possono inserire nella lotta finale. La squadra rivelazione? L’Urbino perché nessuno avrebbe mai pronosticato alla vigilia un Urbino così avanti in classifica. Proveremo a rimanere incollati ai primi posti anche se non sarà facile ma va detto che fino ad ora siamo contentissimi del campionato che stiamo disputando ma ora occorre non abbassare la guardia e nonostante le festività già l’obiettivo è puntato sul big match della prima di ritorno contro la capolista Civitanovese".

Coppa Italia. Nell’incontro notturno dell’altroieri al Bianchelli di Senigallia l’Osimana ha battuto con il risultato di 3 a 1 la Maceratese e si è aggiudicata la Coppa Italia fase regionale di Eccellenza. Ora nell’anno nuovo inizieranno gli spareggi nazionali che dopo un lungo percorso aggiudicheranno ai vincitori un posto in serie D. Il campionato di Eccellenza riprenderà domenica 7 gennaio 2024 con la prima gare del girone di ritorno. L’Urbino ospiterà la Civitanovese, la K Sport Montecchio Gallo giocherà a Castelfidardo mentre l’Urbania se la vedrà in trasferta con l’Osimana.

La squadra della settimana (15ªgiornata). 1)Piergiacomi (Osimana), 2) Nisi (Urbino), 3)Mistura (Urbania), 4) Cannoni (Castelfidardo), 5)Lucarini (Jesina), 6)Filipponi (Atletico Azzurra Colli), 7) Tissone F. (Montegranaro), 8)Fasciabasti (Sangiustese), 9)Sbarbati (Chiesanuova), 10)Magnanelli (K Sport Montecchio Gallo), 11) Perri ( Maceratese). All. A.Ceccarini (Urbino). Piagliapoco di Pesaro (Monturano-Maceratese). Amedeo Pisciolini