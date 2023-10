Eccellenza. Fanani: "Il River deve diventare più incisivo»

Ancora un pareggio per il River Pieve che, fuori casa, contro il Castelfiorentino United, non è riuscito a segnare, pur mantenendo inviolata la propria porta. Le difficoltà in fase offensiva continuano, quindi, ad essere presenti anche se la squadra riesce, comunque, a proporre un buon gioco. "Abbiamo dominato, specialmente durante la ripresa – afferma il trainer Pacifico Fanani –. Tuttavia non riusciamo ad essere incisivi. Occorrerà lavorare sodo e superare queste difficoltà. Non dobbiamo, comunque, dimenticare che, in questo campionato, ogni partita è una dura lotta e che ogni squadra è tosta". Riguardando la cronaca, sono state poche le occasioni da rete. "Sul finale del primo tempo – dice il tecnico – siamo andati molto vicini al gol con Fruzzetti. Poi, a fine partita, non abbiamo sfruttato al meglio un paio di occasioni importanti. Ripeto, abbiamo gestito bene la partita, senza, però, riuscire a concretizzare".

Federico Santarini