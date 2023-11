ECCELLENZA. Fanani: "River bravo a gestire il match dopo il vantaggio» Il River Pieve è riuscito a uscire dalla crisi dopo due sconfitte consecutive, vincendo meritatamente contro lo Zenith Prato. Il tecnico Pacifico Fanani ha lodato i ragazzi per la loro ottima partita. La squadra è ora a quota 14 punti, in attesa della prossima partita in trasferta contro il Ponte Buggianese.