Eccellenza

MASSESE

2

FRATRES PERIGNANO

0

MASSESE: Paci, Del Pecchia, Scarf, Zavatto, Brizzi, Sidibe (18’st Bonini), Andrei, Marchini, Buffa, Cornacchia, Maggiari (32’st Catola). All. Del Nero

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Petri(1’st Martinelli), Porcellini (18’st Gamberucci), Arvia, Gemignani, Mancini, Baggiani(29’st Freschi), Ficarra, Raffi(15’st Taraj), Rosi (18’st Zefi), Sciapi. All. Cristiani

Arbitro: sig. Vagelli di Prato

Marcatori: al 33’pt Marchini, al 14’st Buffa

MASSA – I Fratres Perignano tornano sconfitti dalla trasferta di Massa con un risultato che non lascia dubbi sulla sua legittimità. La squadra di Cristiani puntava ad un risultato positivo per riscattare la delusione di Coppa ma si è scontrata con una Massese desiderosa di risalire la china.

La cronaca vede subito la squadra di casa farsi avanti pericolosamente con Buffa che al 6’ colpisce i legni della porta difesa da Colucci. La Massese insiste e poco dopo, a seguito calcio d’angolo, sfiora la marcatura. Al 9’ c’è la risposta dei Fratres con Raffi ma la sua conclusione finisce sul portiere. Al 22’ Arvia, il nuovo arrivato in casa perignanese, si mette in luce con un tiro da fuori area che finisce sul fondo. L’equilibrio del gioco si rompe al 33’ con il gol dei locali, realizzato di testa da Buffa. Il rossoblù cercano di rifarsi e al 44’,a seguito di una punizione di Arvia, un colpo di testa di Petri viene deviato in angolo. Sulla battuta d’angolo si crea una furiosa mischia in area locale ma la palla non entra nella porta della Massese. Al 46’veloce ripartenza di Baggiani con la sua conclusione murata dal Paci in uscita. Buon inizio di ripresa per la Massese che cerca il raddoppio e lo trova al 14’ quando, a seguito di un calcio d’anglo, Buffa di testa svetta su tutti e batte Colucci. Il Perignano per cercare di recuperare il doppio svantaggio effettua una serie di cambi per dare maggiore incisività al suo fronte di attacco. Però in questa fase terminale della partita le conclusioni a rete dei Fratres non sono significative e la Massese riesce a condurre il porto la vittoria.

Pietro Mattonai