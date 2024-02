Eccellenza femminile. Marginone: buon girone d’andata

Una matricola che si sta ben comportando, in linea con gli obiettivi di inizio stagione, valorizzando le giovani. Bilancio buono sinora per il Marginone Toscogas "2000" (foto). La società del presidente Giovanni Pierucci ha ottenuto un buon piazzamento, nonostante due sconfitte consecutive. "E’ proprio così – commenta il diesse Roberto Collodi – : due ko subiti dal Pietrasanta e dal Lebosky, ma siamo pur sempre al sesto postoca, con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Si sapeva che sarebbe stato un torneo difficile, ma, al momento, siamo dentro gli obiettivi che il club si era dato in avvio di stagione, il mantenimento della categoria. Nelle prossime due settimane il campionato osserverà una sosta che ci servirà per prepararci al meglio alla ripresa, domenica 18 febbraio, quando incontreremo il Badesse, squadra della provincia di Siena, in casa, a Marginone, con fischio d’inizio alle ore 15. Certamente – conclude Collodi – cercheremo di ripeterci nel girone di ritorno e, se possibile, di migliorare".

M. S.