Eccellenza: Foiano, blitz sul campo del Valentino Mazzola. Terranuova, Taflaj c’è

AREZZO

La rete di Taflaj al 20’ del primo tempo tiene il Terranuova Traiana in corsa per il secondo posto in Eccellenza.

La piazza d’onore sul podio che complice la forbice manderebbe la seconda direttamente alla finale playoff oggi e una corsa a tre visto che anche lo Scandicci tiene il passo del Terranuova vincendo per 2-0 contro l’Asta. Ma in corsa c’è anche il Signa che rifila cinque gol all’Asta.

Sorride il Foiano che batte 3-2 in trasferta il Valentino Mazzola. La squadra di Zacchei passa con la doppietta di Adami e il gol di Betti. Bene anche la Baldaccio Bruni che impatta per 1-1 contro la Lastrigiana.

La classifica vede dopo la capolista Siena - vittoriosa a Castiglion Fiorentino di misura (0-1) - Terranuova, Scandicci e Signa con 59 punti.

Quinta adesso è la Colligiana con 46 punti e quindi con la forbice attiva e fuori dai playoff. Sesto posto per la Castiglionese.

Il Foiano con 41 punti così come la Baldaccio Bruni con 39 erano salve da tempo e di fatto da oggi potranno vivere in scioltezza le ultime due giornate di campionato.