Eccellenza. Fucecchio di forza. Lanciotto schiacciato

FUCECCHIO: Del Bino, Ghelardoni, Re (61’ Lotti), Lecceti (83’ Bindi), Mariani (72’ Zaccagnini), Nannetti, Arapi, Cenci, Andreotti, Mhilli (75’ Agostini), Rigirozzo (65’ Badalassi). A disposizione: Rocchi, Iaia, Tassi, Geniotal, Agostini. All.: Lorenzo Dell’Agnello

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Esposito Goretti, Amerighi, Mazzanti, Bambi, Ascolese (72’ Afelba), Gasparini, Cecchi, Bini (65’ Coli), Frezza. A disposizione: Alampi, Manzatu, Biagiotti, Cassiolato, Coli, Fathou. All.: Riccardo Secci

Ammoniti: Lecceti, Mazzanti

Arbitro: Francesco Castorina di Lucca Reti: 45’ Rigirozzo, 75’ Mhilli, 85’ Agostini

FUCECCHIO - Il Fucecchio vince e lo fo alla grande, segnando tre reti al Lanciotto e ottenendo il suo sesto risultato utile consecutivo. Un passivo che forse penalizza troppo il Lanciotto che tutto sommato ha comunque fatto una buona partita. Un Fucecchio che ha meritato la vittoria, primo tempo molto equilibrato dove i locali approfittano di un’uscita sbagliata del Lanciotto e con Rigirozzo si portano avanti passando in vantaggio proprio allo scadere dei primi 45’ di gioco.

Nel secondo tempo il Lanciotto è sempre stato in partita senza però riuscire a creare delle occasioni da poter sfruttare per raggiungere il pareggio. Il 2-0 arriva al seguito di un’ottima azione personale di Badalassi che dalla destra arriva sul fondo e crossa in mezzo dove a mettere fine alla mischia arrriva Mhlli che ribatte in rete. Lanciotto che subisce il colpo a livello mentale. A chiudere definitivamente i conti ci pensa un eurogol di Agostini, subentrato proprio a Mhlli, che con un sinistro al volo pesca l’incrocio dei pali dove Brunelli non può arrivare. Fucecchio dunque che si ha meritato ampiamente la vittoria ma forse un risultato troppo pesante per un Lanciotto che era rimasto in partita fino agli ultimi minuti di gara prima del gol di Agostini.