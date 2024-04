Eccellenza. Fucecchio e Montespertoli: obiettivo play-off

Nel campionato di Eccellenza restano vive le speranze di Fucecchio e Montespertoli per un posto nei play-off, niente da fare invece per il Castelfiorentino penultimo in classifica a quota 19 punti e già condannato alla retrocessione. Il Fucecchio si trova a quota 40 punti, soltanto a meno tre dal quinto posto. I bianconeri non sono però gli unici che stanno provando a centrare questo obiettivo. Ci sono ben quattro squadre in tre punti per provare a guadagnarsi un singolo posto per i play-off, le prossime due gare saranno a dir poco decisive. Il Fucecchio giocherà questo pomeriggio contro il Camaiore Calcio, terza forza del campionato il cui destino è già scritto. L’ultima partita sarà invece contro il Lanciotto Campi a quota 31 punti e in piena lotta per evitare i play-out.

Alle 15 invece andrà in scena il match tra Castelfiorentino e Montespertoli. Castelfiorentino che, come dicevamo, già retrocesso e penultimo in classifica a 19 punti. La voglia di onorare la maglia e il campionato non renderà però la vita facile al Montespertoli. Quest’ultimi stanno continuando a sperare per il sogno play-off, nonostante le speranze siano veramente poche. I gialloverdi si trovano infatti a 38 punti, a meno cinque dal quinto posto occupato dal River Pieve. Nel caso in cui il River dovesse vincere contro il Tuttocuoio (prima forza del campionato e matematicamente promosso) spegnerebbe definitivamente le possibilità del Montespertoli di giocarsi la promozione ai play-off.