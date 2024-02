Eccellenza. Fucecchio, obiettivo aggancio. Bianconeri contro il grande ex

Sarà una 23esima giornata di Eccellenza impegnativa per le tre formazioni del circondario, protagoniste del girone A, quella di domani alle 14.30. Partiamo dal Fucecchio, che deve rialzare la testa dopo la batosta rimediata a Massa domenica scorsa. Al Corsini arriva il Perignano del grande ex Sciapi. I pisani, in questo momento fuori dalla zona play-off, hanno solo 3 punti in più dei bianconeri, che tra le mura amiche sono imbattuti da 8 gare con 4 vittorie ed altrettanti pareggi (al “Tre Archi“ non sono passate nemmeno la capolista Tuttocuoio e l’inseguitrice Cuoiopelli). Il Montespertoli, attualmente terzo a pari merito con la Massese, sarà invece atteso a Ponte Buggianese per un incontro quanto mai insidioso. I padroni di casa, infatti, sono ai margini della zona play-out ma sono una delle squadre che ha pareggiato più volte (9 come Fucecchio e gli stessi gialloverdi). Per l’occasione mister Sarti dovrà fare a meno del difensore Pecci, fermato per una giornata dal Giudice Sportivo. Infine il Castelfiorentino United, a caccia di punti preziosi per la salvezza, dovrà cercare l’impresa in casa contro la capolista Tuttocuoio nel più classico dei testa-coda.