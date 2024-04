Eccellenza. Gherlinzoni sigla il gol salvezza. Il Sant’Agostino può festeggiare

sant’agostino

1

savignanese

0

: Costantino, Ceneri (78’ Pasquini), Roda, Schiavon, Zanon, Fiorini, Franchi (70’ D’Agata) Lenzi, Gherlinzoni (60’ Figliomeni), Guerzoni, Matta (84’ Cantelli). A disposizione: Piazzi, Marini, Pancaldi, Giovanardi, Gasparetto. All. Biagini.

SAVIGNANESE: Amatori, Mazzarini, Mazza, Pianini (56’ Nicolini), Lambertini, Spadaccini (60’ Mazzavillani), Ariyo (75’ Galassi), Possenti, Bullini (70’ Bernardi), Amaducci, Bianchi (56’ Masciullo). A disposizione: Papi, Baroni, Di Giglio, Zoffoli. All. Madeddu

Arbitro: Mariano Luca Cosimo sezione di Bologna

Marcatori: 20’ p.t. Gherlinzoni

Il Sant’Agostino vince e conquista matematicamente la salvezza. Nella penultima giornata del campionato di eccellenza, ultimo turno casalingo al ‘Renato Caselli’, con la formazione di mister Biagini che disputa una partita convincente ed ottiene tre punti fondamentali grazie ad una rete del proprio bomber Gherlinzoni. La cronaca della partita registra il primo tiro in porta del Sant’Agostino all’8’ con Guerzoni, conclusione da fuori area parata in presa da Amatori. Al 9’ ancora Guerzoni da fuori area con parata in presa da portiere romagnolo. La risposta degli ospiti al 14’ con il colpo di testa in area di Bullini, che termina a lato.

Il Sant’Agostino pericoloso al 18’ con un bel controllo areo e tiro dalla tre quarti di Gherlinzoni, che costringe il portiere alla deviazione in calcio d’angolo. Al 20’ i padroni di casa passano in vantaggio. L’azione inizia con un lancio preciso di Schiavon per Gherlinzoni, che da posizione defilata calcia e supera Amatori. La ripresa vede il primo tiro della Savignanese in porta al 52’ con Bullini, parato da Costantino. Al 64’ i padroni di casa ci provano con la conclusione defilata di Roda che termina alta sopra la traversa. Al 76’ occasione per i ramarri, pallonetto di Figliomeni che termina alto di poco. Gli ospiti in attacco all’81’ con una conclusione da fuori area di Mazza, parato in presa da Costantino. La risposta del Sant’Agostino all’85’ con un rasoterra in area di Roda che esce di poco. La partita si chiude con la vittoria del Sant’Agostino, che saluta il proprio pubblico conquistando la salvezza.

Mario Tosatti