Eccellenza. Gigli: "Il Montefano torna a casa. Match insidioso con l’Urbania»

"Ci attende un avversario complicato, ma finalmente torniamo sul nostro campo". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, parla della gara di domenica contro l’Urbania. "Loro vengono da una vittoria come noi, entrambe siamo appaiate in classifica e vogliamo finire bene la prima parte di stagione. Adesso lo staff tecnico sta preparando con il consueto impegno la partita". Si tratta di una gara in cui il Montefano potrà contare su Manuel Dell’Aquila, l’attaccante è tornato a indossare la maglia viola dopo la breve parentesi nel Matelica. "Si tratta di un giocatore esperto – spiega Gigli – che con noi ha fatto bene, si trovava libero e può essere utile alla causa per esperienza e carisma, può darci una mano". Tra l’altro il giocatore entra in una formazione molto giovane e la sua esperienza potrà risultare utile in alcune fasi. Il Montefano è reduce dall’importante vittoria conquistata sul campo dell’Azzurra Colli, alla fine sono arrivati 3 punti utili alla classifica e al morale. "Abbiamo attraversato un momento difficile in cui abbiamo giocato cinque volte in trasferta (un paio di volte per ragioni di ordine pubblico) contro formazioni di assoluto valore come Maceratese, Civitanovese e Urbino, nell’ultima partita abbiamo preso 3 punti lontano dal nostro impianto e ciò può darci quella spinta necessaria per chiudere bene la prima parte di stagione".