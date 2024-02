Eccellenza. Gigli: "Montefano, il Castelfidardo è tosto»

"Il Castelfidardo è un avversario tra i più attrezzati del campionato". Già da queste parole Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, sottolinea le difficoltà della partita contro un avversario che ha infilato una lunga serie di risultati positivi. "Ciò dimostra – aggiunge – l’ottimo lavoro della società e dell’allenatore che ha dato un’organizzazione alla formazione". I viola dovranno vedersela con un avversario che è stato sconfitto solo una volta, il 15 ottobre in casa del Chiesanuova. "Si tratta – spiega Gigli – di una realtà che vanta un’ottima difesa come dimostrano i soli 13 gol subiti, davanti può contare su attaccanti di valore: in generale è una realtà che abbina qualità tecniche a quelle fisiche".

Ci vorrà quindi un Montefano attento e determinato anche perché c’è da cancellare la sconfitta in casa del K Sport Montecchio Gallo. "È stata una partita – il diesse ricorda la gara di sette giorni fa – in cui abbiamo giocato bene, ma è stata fortemente condizionata dal gol preso dopo un minuto quando ci siamo fatti trovare impreparati sulla loro ripartenza dopo un’azione d’angolo a nostro favore. Dobbiamo imparare a essere ancora più attenti e soprattutto a badare al sodo". È un Montefano che deve tornare a sfruttare appieno il proprio campo dopo le gare contro Montegranaro e Sangiustese in cui i viola non riusciti a fare bottino pieno e hanno fruttato 2 punti.