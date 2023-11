Eccellenza. Gli aiuti e poi il campo. Il Lanciotto va a Cecina

Dopo lo stop di una settimana dei campionati dilettanti per l’alluvione di giovedì scorso deciso dal Comitato Regionale Toscana, oggi alle 14,30, riprende l’attività calcistica regionale con alcuni anticipi del campionato di Eccellenza relativi alla 10ª giornata del girone "A" e dell’11ª del girone B. Per il girone "A", oltre a Valdinievole Montecatini-Ponte Buggianese (arbitro Rinaldi di Empoli), allo stadio "Rossetti" di Cecina il Lanciotto Campi farà visita allo Sporting Cecina, arbitro Pianigiani di Siena.

Dopo una settimana vissuta fra mille difficoltà, i giocatori del Lanciotto messi da parte stivali e pale per dare una mano agli alluvionati, tornano a indossare gli indumenti da gioco per riprendere il percorso del campionato. L’impegno di Cecina non si prospetta facile per i rossoblù del tecnico Riccardo Secci, in quanto i giocatori non hanno sulle gambe gli allenamenti di una settimana in grado di affrontare una sfida di spessore. Nonostante questo handicap, la squadra campigiana con in primis il capitano Gregorio Mazzanti sono partiti alla volta di Cecina molto determinati, pronto alla battaglia per cercare di rimettere in movimento la classifica dopo la battuta d’arresto subita sul campo del River Pieve.

Per la formazione, il tecnico Secci non potrà utilizzare Berardi e Pisapia ancora fermi per infortunio, ma può contare sul rientro di Ascolese. Per quanto concerne il reparto offensivo, Cecchi, Frezza, Fathou, Rocco e Coli sono tutti a disposizione. Infine, per il girone "B", si giocano anche gli anticipi Siena-Colligiana (arbitro Foresi di Livorno) e Sinalunghese-Sport Club Asta (arbitro Leonetti di Firenze).

Giovanni Puleri