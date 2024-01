Eccellenza: gli impegni di castiglionese, baldaccio e foiano. Falomi guida l’assalto all’Asta, per Baldolini esame casalingo con lo Scandicci

Quarta giornata del girone di ritorno di Eccellenza che per le formazioni aretine, fatta eccezione per il Terranuova Traiana, si traduce in impegni casalinghi che rappresentano altrettanti esami di maturità. Alle 14.30 si parte allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino dove i viola di Roberto Fani aspettano l’Asta, neopromossa, impegnata nei bassifondi della graduatoria. Per Falomi e compagni si tratta di un’occasione da non fallire per provare a rientrare nella zona playoff. Il distacco dal quinto posto è di due punti ed ecco spiegato quanto è importante ottenere tre punti questo pomeriggio. Per il Foiano di Filippo Zacchei c’è invece l’obiettivo di allungare la serie utile. Già perchè gli amaranto sono in corsa per i playoff forti dei loro 31 punti, in compagnia dello Scandicci. Obiettivo tre punti provando ad andare oltre le assenze di alcune pedine importanti per squalifica, come Adami.

Per quanto riguarda la Baldaccio Bruni ecco l’impegno casalingo per gli uomini di Luca Baldolini contro lo Scandicci. Un altro esame di maturità per la truppa della Valtiberina, che con 24 punti tiene lontana la zona rossa della graduatoria e che oggi, in caso di risultato positivo, potrebbe accorciare sulle posizioni nobili. Di certo una appuntamento quello di questo pomeriggio in cui i ragazzi di Baldolini potranno scendere in campo con la consapeolvezza di poter puntare al massimo senza particolar assilli dovuti alla graduatoria.

Completano il quadro di questa giornata gli incontri tra Audax Rufina e Pontassieve, oltre a Fortis Juventus e Lastrigiana. Ecco quindi la capolista Siena - prima con i suoi 46 punti - ospitare il Firenze Ovest, penultimo in classifica. Osserva un turno di riposo la Colligiana, attualmente impegnata a metà classifica del girone B di Eccellenza.