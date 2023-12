Eccellenza: gli uomini di Zacchei si rialzano e adesso sono a ridosso dei playoff. Festa Foiano: torna al successo dopo otto turni. Berneschi, Nannoni e Adami piegano la Colligiana

colligiana

0

foiano

3

COLLIGIANA: Chiarugi, Chaabti (77’ Corbinelli), Barontini (73’ Nastri), Cicali, De Vitis, Manganelli, Mussi, Pierucci (60’ El Jallali), Polo (36’ Mugnai, 75’ Gambassi), Marabese, Calamassi.

All. Chini.

FOIANO: Lombardini, Sottili (73’ Bux), Tenti, Cacioppini, Lombardi, Bennati, Berneschi (89’ Pacelli), Verdelli, Adami (89’ Mostacci), Biagi, Nannoni (87’ Ferretti). All. Zacchei.

Arbitro: Danesi di Pistoia

Reti: 18’ Berneschi, 23’ Nannoni, 55’ Adami.

COLLE VAL D’ELSA – Un bel Foiano schianta nettamente una Colligiana in vena di regali natalizi: 0-3 il risultato finale, frutto della maggiore verve degli ospiti, ma anche dei gravi errori difensivi dei padroni di casa. Il primo tempo è totalmente favorevole al Foiano, che dopo un inizio equilibrato passa in vantaggio al 18’ con Berneschi e raddoppia cinque minuti dopo con Nannoni. In entrambi i casi, però, è notevole la complicità della difesa e del portiere della Colligiana, autori di grossolani errori. Che non mancano neanche in avvio di ripresa, quando, al 55’, Adami perfora per la terza volta Chiarugi. Gli ospiti sembrano in controllo totale, e al 63’ vanno addirittura vicini alla quarta rete, mentre la Colligiana sembra incapace di imbastire una pur minima reazione. Ancora all’88’ il Foiano va vicino al 4-0, con la difesa prima e Chiarugi poi che respingono affannosamente in mischia. Per la formazione di Filippo Zacchei ecco tre punti importantissimi che permettono agli amaranto di salire a quota 24 punti a tre lunghezze di distanza dal primo posto utile per salire sul trenino playoff.

Un successo che mancava da otto giornate, arrivato come risposta al ko troppo pesante maturato nel turno precedente in casa della capolista Siena. Adesso un Natale sereno per la formazione della Valdichiana che ha annunciato anche due duovi innesti: si tratta del portiere Vaccarecci, nell’ultima stagione alla Baldaccio Bruni e Gabriele Baccani, attaccante classe 2004 in prestito proprio dalla Colligiana.

Marco Brunelli