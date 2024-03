Eccellenza. Gruppo B, tre supersfide. Lanciotto va all’assalto Oggi si giocano le partite del campionato di Eccellenza con gare decisive per la salvezza e la classifica. In Girone A, Valdinievole Montecatini affronta Lanciotto Campi, mentre in Girone B Signa 1914 sfida Nuova Foiano. Altri match interessanti tra Scandicci e Lastrigiana, Rondinella e Fortis Juventus, e Pontassieve contro Firenze Ovest.