Eccellenza I bianconeri iniziano a pianificare il futuro. Massese, primo obiettivo il tecnico. Si cerca una figura di alto livello

La Massese si sta concentrando sulla scelta del nuovo allenatore. Sono iniziati i primi sondaggi e riguardano tecnici di alto profilo per l’Eccellenza, con esperienza anche in categorie superiori. L’idea è quella di individuare un mister con il quale poter programmare il futuro su base pluriennale. La guida tecnica rappresenta naturalmente il primo step dal quale partire per potersi poi dedicare all’assemblaggio della squadra con possibile riconferma di parte dei giocatori della rosa di quest’anno.

Nei primi giorni di giugno dovrebbe, poi, tenersi l’incontro con Aquilino Di Tora, imprenditore che ha interessi nella nostra zona e che sembra intenzionato a volersi occupare del settore giovanile bianconero. La famiglia Di Tora attualmente sta gestendo la formazione abruzzese del Castel di Sangro, che milita nel campionato di Eccellenza Molisana, ma in passato ha avuto esperienze anche in Serie D con Real Rimini e Riccione. Nella gestione è coinvolto anche il figlio Andrea nelle vesti di direttore. Dal contatto si capirà se ci saranno i presupposti per avviare una collaborazione o se il patron Antonio Gerini porterà avanti da solo a 360 gradi la conduzione del club.

Gianluca Bondielli