Eccellenza, i biancoverdi di Baldolini superano l’esame di maturità. Vaccarecci ferma la corsa del Signa. La Baldaccio fa 1-1 con Mercuri

SIGNA

1

BALDACCIO

1

SIGNA: Crisanto, Pampalone, Nencini, Giuliani (67’ Alesso), Tempestini, Franzone, Bezzini (46’ Diegoli), Dallai (89’ Tesi), L.Tempesti, Coppola, Cellai.

All. Scardigli.

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli (85’ D’Aprile), Magi, Adreani, Bruschi, Giovagnini, Perfetti, Autorità (79’ Boriosi), Mercuri (73’ Sbardella), Mambrini.

All. Baldolini.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Reti: 2’ Pampalone, 43’ rig. Mercuri.

SIGNA - Buon pareggio (1-1) per la Baldaccio Bruni nella tana del Signa. La squadra di Scardigli non sfrutta a pieno il turno casalingo, ma nella lotta per il secondo posto guadagna comunque un punto sul Terranuova Traiana. Botta e risposta tra Pampalone e Mercuri, poi il risultato non cambia più in un match condotto ad alti ritmi da entrambe le contendenti. Signa subito in vantaggio: su angolo di Coppola, Pampalone di testa supera Vaccarecci. Al 26’ Coppola serve Tempesti: il numero 9 al volo impegna Vaccarecci in angolo. Al 41’ Giovagnini innesca Mercuri, che entra nei sedici metri e viene affrontato da Crisanto. Per l’arbitro è rigore, dal dischetto lo stesso Mercuri spiazza il portiere. In avvio di ripresa locali in avanti e al 48’ secondo penalty di giornata, per un fallo di mano proprio al limite dell’area. Se ne incarica Tempesti, Vaccarecci lo ipnotizza e respinge. Poi lo stesso Tempesti di testa scheggia la traversa. Poco lucidi gli attacchi finali del Signa, la Baldaccio controlla e strappa il pari.