Eccellenza, i pronostici: "Civitanovese favorita"

La 14ª giornata di Eccellenza presentata da Roberto Buratti, ora tecnico del Trodica ma fino a poco tempo sulla panchina del Tolentino.

Azzurra Colli-Montefano: "La formazione locale ha bisogno di punti contro un Montefano ben organizzato. Ritengo che possa trattarsi di una gara sul filo dell’equilibrio".

Civitanovese-Monturano: "La maggiore qualità della Civitanovese farà la differenza con i rossoblù che hanno tutto per conquistare i tre punti in palio".

K Sport Montecchio Gallo-Sangiustese: "È forte ed in forma la formazione di casa, di contro c’è una Sangiustese in crisi profonda. In questa partita vedo favorita la K Sport".

Urbino-Chiesanuova: "È una gara da tripla tra il Chiesanuova, rivelazione dell’anno, e l’Urbino, una realtà molto forte, quadrata e capace di praticare da tempo un gioco avvincente".

Mcc Montegranaro-Tolentino: "Il Tolentino sta attraversando un periodo molto positivo, il Montegranaro è reduce dal passo falso in Coppa Italia e in campionato. Ritengo che possa essere una gara da pareggio".

Maceratese-Osimana: "La Maceratese ha attraversato una settimana molto particolare e ha assolutamente bisogno di una vittoria, dall’altra parte del campo c’è un’Osimana in forte ripresa".

Urbania-Jesina: "La Jesina sarà galvanizzata dopo il successo sulla Maceratese, ma l’Urbania è una formazione che in casa sa farsi rispettare".

Montegiorgio-Castelfidardo: "Il Castelfidardo ha centrato 10 pareggi in 13 gare, per il Montegiorgio si profila la prima di una serie di partite da dentro o fuori. Ritengo che la squadra di casa sia favorita".