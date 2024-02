Eccellenza, i ramarri con tre espulsi non hanno ceduto al Granamica. I torelli cadono ancora e rischiano grosso. Sant’Agostino ’eroico’, al Masi gira tutto storto

Un Sant’Agostino eroico riesce a portare a casa un pareggio insperato nonostante la tripla inferiorità numerica contro il Granamica targato Marchini, secondo in classifica. "Siamo delusi – è l’amarezza del direttore sportivo Marco Secchieroli – fino al 60’ non avrei firmato neanche per il pari, anche in dieci. Poi come al solito gli arbitri ci hanno messo del loro. Tre espulsioni in una partita del genere è allucinante. Anche all’andata gli episodi avevano condizionato il risultato, fermo restando che il Granamica sta facendo un grande campionato". "Ho visto un Sant’Agostino che non ha mai mollato fino alla fine – aggiunge Eros Schiavon, che ha solo potuto assistere alla partita dalla tribuna per squalifica – Tre espulsioni sono esagerate, soprattutto quella di Gherlinzoni. Un risultato positivo per come si era messa la partita e il sacrificio dei ragazzi fino al 90’ e oltre dà il senso della compattezza del gruppo. Sotto questo profilo ha giovato l’arrivo di mister Biagini". C’era troppo nervosismo? "Non mi è sembrato, in queste categorie gli arbitri possono abboccare alle simulazioni e alle urla dei giocatori". La conseguenza delle decisioni arbitrali si rifletterà nella prossima partita, la trasferta a Sant’Alberto con il Reno, con la squalifica di Gherlinzoni, Boreggio e Fiorini, bilanciate parzialmente dal rientro dalla squalifica di Lodi e appunto di Schiavon. Altro risultato negativo per il Masi Torello Voghiera, che si è arreso per 1-0 a Coriano è pur non avendo affatto demeritato. "Non meritavamo di perdere con il Tropical – commenta sconsolato il direttore generale Graziano Quarella – per come è maturata la sconfitta ha dell’incredibile". Ed entra nel dettaglio: "L’episodio decisivo è stato l’errore da distanza ravvicinata da Cazzadore, uno che di solito quelle occasioni non le sbaglia; dall’azione seguente è nato il gol che ha deciso la partita. Non mi voglio attaccare a queste cose, abbiamo dei limiti, ma ci sta davvero andando male. Mi conforta l’atteggiamento della squadra, che ha dimostrato di essere viva".