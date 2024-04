Eccellenza: i torelli a Pietracuta hanno una sfida quasi proibitiva. Ramarri con la Savignanese per la salvezza matematica. Masi rischia tanto, ultimo sforzo Sant’Agostino

Trasferta ad alto rischio per il Masi Torello Voghiera. I tricolori saranno di scena a Pietracuta, frazione del comune di San Leo in provincia di Rimini. E’ la terza forza del campionato, all’andata aveva maramaldeggiato al "Villani", calando il poker. La notizia positiva per Ruggero Ricci è il recupero di due giocatori importanti come Fregnani, ma soprattutto Cazzadore (nella foto), capocannoniere e terminale offensivo di tutte le azioni, mancato terribilmente nella sconfitta interna subita domenica ad opera del Massa Lombarda. "E’ una trasferta proibitiva – ammette il direttore generale Graziano Quarella – ma a noi piacciono le sfide: avremo il vantaggio psicologico di aver poco da perdere. Affrontiamo una squadra lanciatissima verso la testa della classifica, potrebbe anche arrivare seconda e saltare il primo spareggio se si porterà a più di sette i punti dalle dirette inseguitrici. Noi non siamo d’accordo a recitare il ruolo della vittima sacrificale, abbiamo dimostrato già altre volte di riuscire a sovvertire il pronostico che ci penalizzava". Punti salvezza è la posta in palio a Sant’Agostino, che riceve la Savignanese. Biagini tanto per cambiare deve inventarsi una formazione, per l’indisponibilità di Gasparetto, Lodi, Boreggio e Iazzetta. Quest’ultimo però è sulla via del recupero, dopo l’infortunio proprio nella partita della trecentesima presenza in ramarro. "Non potrò dare il mio contributo, ma sarò in tribuna a tifare – afferma il capitano Enrico Iazzetta – E’ una partita molto importante: fondamentale per la Savignanese, che deve vincere se vuole salvarsi, la trasferta a Sant’Agostino per loro è l’ultima spiaggia, più attardata di noi in classifica; per noi rappresenta l’opportunità di raccogliere i punti necessari per conservare la categoria e non potrebbe esserci occasione migliore contando sull’apporto dei nostri tifosi". Il ricordo dell’andata è agrodolce: "All’intervallo eravamo sotto 2-0, nel secondo tempo tirammo fuori gli artigli e riuscimmo a pareggiare, con gol di Gasparetto e Fiorini. Serve una prova tutta cuore e determinazione".

Franco Vanini