Eccellenza. Il Camaiore a tratti dà spettacolo. Ma alla fine c’è solo un punto

CAMAIORE – Il Camaiore mette paura alla Cuoiopelli ma alla fine deve accontentarsi di un punto che, anche se in classifica sposta poco gli equilibri, fa comunque morale. I ragazzi di Polzella partono subito forte e il vantaggio arriva al 12’ con il centrocampista Yuri Amico, secondo centro in campionato per lui, svelto a impattare sotto misura dopo un liscio di Anzilotti sugli sviluppi di un corner. Ospiti in affanno che si rendono pericolosi solo su calcio piazzato ma il gioco è tutto nelle mani dei bluamaranto che potrebbero nel finale trovare il gol del doppio vantaggio sempre con Amico.

La ripresa vede subito la doccia fredda del pari ospite. Al 2’, sugli sviluppi di un corner, mischia feroce in area con palla che finisce sulla traversa e Costanzo appostato sul secondo palo si trova nella posizione giusta per battere di testa da due passi l’incolpevole Barsottini. La gara a quel punto si fa più tattica e nervosa con le due squadre frenate dalla paura di perdere più che propense a provare a vincere e a parte un paio di tentativi sempre di marca bluamaranto con Ktella prima e Borgia nel finale si incanala verso un risultato di parità che non scontenta nessuno, specie gli ospiti che agganciano in coabitazione con Perignano e Montespertoli la vetta del girone.

Carlo Andrea Brunini