Eccellenza. Il Castelfiorentino sfiora due volte il vantaggio

CASTELFIORENTINO UNITED

0

PROLIVORNO SORGENTI

0

CASTELFIORENTINO UNITED: Neri, Nidiaci, Casanova, Viti, Maltinti, Canali, Duranti, Ercoli, Borri, Giani, Bruni T.. A disp.: Lupi, Mancini, Ballerini, Campatelli, Benvenuti, Boumarouan, Pieracci, Fall, Daidola. All.: Scardigli

PROLIVORNO SORGENTI: Serafini A., Solimano, Lucarelli, Quilici, Cavalli, Lischi A., Montagnani, Santagata, Cutroneo, Signorini, Lucchesi. A disp.: Marchetti M., Fraschi, Putrignano, Accordino, Turini, Fornaciari, Di Fiandra, Maffei, Gianfranchi. All.: Bandinelli

Arbitro: Simone Giovannini di Prato

CASTELFIORENTINO - Un partita combattuta alla fine dei 90 miniti di gioco, un risultato che fotografa perfettamente la prestazione delle due squadre in campo che hanno cercato fino agli ultimi secondi di gioco di provare a raggiungere una vittoria che sarebbe stata alquanto significativa e importante per gli sviluppi del campionato e in vista delle prossime gare.

Nella prima frazione di gioco va in scena una leggera supremazia del Castelfiorentino, che va vicino a sfiorare la rete su un diagonale di Giani e successivamente su due azioni ante da degli sviluppi di calcio d’angolo non concretizzate da Borri e Maltinti. I padroni di casa si sono però un po’ spenti nella ripresa, risultando meno incisivi. Nel secondo tempo, infatti, i ruoli si invertono con la Pro Livorno più propositiva e determinata e che sfiora il gol con Cutroneo al seguito di un batti e ribatti in area di rigore e poi di testa dove il suo tiro viene ben neutralizzato da una buona parata di Neri.

Negli ultimi minuti finali di recupero il Castelfiorentino ci prova ancora e sfiora la rete sulla girata di testa di Giani e su un tiro a giro di Pieracci che però si stampa sulla traversa. Partita dunque che vede la sua conclusione sul risultato di 0-0, le due squadre si spartiscono un punto a testa che va bene ad entrambe.